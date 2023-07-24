Lastik hırsızlarını, aracın önünü keserek durdurmaya çalıştı! | Video 24.07.2023 | 11:53 SARIYER'de hırsızlar, levye ile kapısını kırdıkları dükkandan 40 saniye içinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 90 adet araba lastiği çaldı. Hırsızlar kaçarken, durumu fark eden dükkan sahibinin üzerine minibüs sürdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 06.30 sıralarında FSM Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sahte plakalı bir minibüs ile çıkmaz sokaktaki lastikçinin önüne gelen 3 kişi, önce etrafı kontrol etti. Ardından minibüsten aldıkları levye ile lastikçinin kapısını kıran hırsızlar, yaklaşık 40 saniye içinde 90 adet lastiği minibüse yükledi.Dükkanının yanındaki evde oturan Mehmet Al, hareketliliği fark ederek aşağı indi. Dükkan sahibini gören hırsızlar olay yerinden kaçmak için minibüse bindi. Hırsızlar minibüsü kendilerini durdurmak isteyen dükkan sahibinin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 100 bin lira değerindeki lastikleri çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.Lastiklerin çalındığı dükkanın sahibi Mehmet Al, "Dün sabah saat 06.30 sıralarında, gündüz vakti. Herkes işe giderken, kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla araç buradan geri geri geliyor. İki kişi önce etrafı kontrol ediyorlar gören var mı diye. Dükkanın kapısını demirlerle açıp minibüsü yanaştırıyorlar. O esnada sesi duyup ne olduğunu anlayamıyoruz. İçeri girip, 40 saniyede 80-90 adet sıfır lastiğimizi araçlarına yüklüyorlar. Gördüğümüzde koşarak geldik, arabanın önüne atladık aracı durdurmak için. Aracı üzerimize sürüp kaçıp uzaklaştılar buradan. Ne kadar zararımız olduğunu gördük. Polisi aradık, olay yeri inceleme geldi parmak izlerini aldılar. Karakola şikayette bulunduk. Yakalanmalarını umut ediyoruz. Malımız bulunmaz ama başka esnaf arkadaşlarımızın bundan dolayı canı yanmasın. Çalınan lastiklerin güncel değeri 90-100 bin lira civarında çeşitli ölçü ve markalarda. Biz görmesek lastiklerin tamamını alacaklardı. Bizim görmemizle hızlı bir şekilde uzaklaştılar. Ancak yarısını alabildiler" şeklinde konuştu.