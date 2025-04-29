Lüleburgaz'da otomobil yangını | Video
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması sevindirdi.
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