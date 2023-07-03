Video Yaşam Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video
Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video

Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video

03.07.2023 | 16:24

Şanlıurfa’da lunapark görevlisini bıçakla tehdit edip parasını gasp eden zanlı, polisin uzun süren çalışması sonucu 13 yıl sonra cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, 2010 yılında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte o dönemde İlçe Hal Pazarının içerisine kurulan lunaparka giden K.A. gişe görevlisini bıçakla tehdit edip parasını gasp etti. Mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, kayıplara karıştı.

13 YIL SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Silahla Tehdit ve Cebir, Tehdit ve Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın gitme ihtimali olan adresleri mercek altına alan ekipler, Seydo Attila Mahallesi'nde yerini belirleyerek gece saat 01.30'da operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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