Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video
Şanlıurfa’da lunapark görevlisini bıçakla tehdit edip parasını gasp eden zanlı, polisin uzun süren çalışması sonucu 13 yıl sonra cezaevine gönderildi.
13 YIL SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Silahla Tehdit ve Cebir, Tehdit ve Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın gitme ihtimali olan adresleri mercek altına alan ekipler, Seydo Attila Mahallesi'nde yerini belirleyerek gece saat 01.30'da operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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