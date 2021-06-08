Maçka Parkı'nda korona virüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler | Video
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Beşiktaş Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu, korona virüs salgınına rağmen açık hava konseri verdi. Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.