Video Yaşam Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video

Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video

12.12.2021 | 10:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı! Güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:55
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı! Güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.12.2021 | 11:32
Şırnak’ta dereler buz pistine döndü | Video 02:08
Şırnak’ta dereler buz pistine döndü | Video 12.12.2021 | 11:05
Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 01:30
Sis kazayı beraberinde getirdi, otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı | Video 12.12.2021 | 11:00
Mersin’de çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu | Video 03:44
Mersin'de çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu | Video 12.12.2021 | 10:34
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video 00:17
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video 12.12.2021 | 10:55
Sultangazi’de siteyi kundaklamaya çalışan kişi kameraya takıldı | Video 02:19
Sultangazi'de siteyi kundaklamaya çalışan kişi kameraya takıldı | Video 12.12.2021 | 10:42
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video 00:17
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü kamerada | Video 12.12.2021 | 10:44
Filmleri aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti | Video 03:09
Filmleri aratmayan olay: Alman turisti içeceğine ilaç atıp gasp etti | Video 12.12.2021 | 10:19
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 01:58
Esenler'de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 12.12.2021 | 10:22
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada | Video 01:42
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada | Video 12.12.2021 | 10:19
Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon! Tabut Ali yakalandı | Video 00:45
Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon! "Tabut Ali" yakalandı | Video 12.12.2021 | 10:19
Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon! | Video 00:45
Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon! | Video 12.12.2021 | 10:14
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada | Video 01:42
Vatandaşların kabusu yankesici çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada | Video 12.12.2021 | 10:10
Adana’da 3 torbacı tutuklandı | Video 00:50
Adana'da 3 torbacı tutuklandı | Video 12.12.2021 | 09:57
Kaldırıma çıkan motosiklet anne ve çocuklarına çarptı: 5 yaralı | Video 02:57
Kaldırıma çıkan motosiklet anne ve çocuklarına çarptı: 5 yaralı | Video 12.12.2021 | 09:57
Şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı! O anlar kamerada | Video 06:49
Şaka yaparken arkadaşını alev alev yaktı! O anlar kamerada | Video 12.12.2021 | 09:50
Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza | Video 05:01
Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza | Video 12.12.2021 | 09:42
Bursa’da kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 00:31
Bursa'da kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 12.12.2021 | 09:46
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 03:01
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 12.12.2021 | 09:27
Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı | Video 01:03
Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı | Video 12.12.2021 | 09:32

Ankara Çevre Yolu’nda bir sürücü makas atarak hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. O görüntüler araç kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara'da Çevre Yolu Pursaklar giriş mevkiinde bir sürücü sol şeritten seyreden bir aracın önüne makas atarak geçti. Ardından, makas atan araç orta refüje sürtmesinden dolayı parçaları etrafa dağıldı. Trafiği tehlikeye atan o makas görüntüleri, bir araçta bulunan kameraya yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA