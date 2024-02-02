Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video
Malatya’da kendinden bir süredir haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İkametine balkondan girilen şahsın uyuya kaldığının belirlenmesiyle ekipler normale döndü.
İtfaiye yardımı ile balkondan eve giren ekipler şahsın uyuya kaldığının belirlenmesiyle normale döndü.
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