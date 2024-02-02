Video Yaşam Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video
Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video

Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video

02.02.2024 | 12:06

Malatya’da kendinden bir süredir haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İkametine balkondan girilen şahsın uyuya kaldığının belirlenmesiyle ekipler normale döndü.

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Olay, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan altı katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan yakınlarından haber alamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine şahsın ikametinin bulunduğu bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımı ile balkondan eve giren ekipler şahsın uyuya kaldığının belirlenmesiyle normale döndü.

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