Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 22 yaralı | Video 15.04.2024 | 10:40 Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 06.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.E.M. (54 ) idaresindeki yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş almak isteyen Cihan M. (41) yönetimindeki otomobil çarpıştı.Çarpışmanın şiddeti ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 19 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan G.M.' nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.