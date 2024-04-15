Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 22 yaralı | Video
Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.
Çarpışmanın şiddeti ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 19 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan G.M.' nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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