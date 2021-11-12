Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yönünden İlyaslar Mahallesine gitmekte olan A.K.'nin (47) idaresindeki Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait araç ile Akhisar yönünden Soma istikametine giden K.Ö. (44)'nün kullandığı otomobil Bakır Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan plakalı otomobil yine aynı yönde gitmekte olan M.F.D. (21)'nin idaresindeki kamyonete çarptı. 3 aracın karıştığı kazada araç sürücüsü K.Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi S.Ö. (K-51), araçta yolcu olarak bulunan S.S. (K-39) yaralandı.Yaralılar 112 acil ambulanslarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kırkağaç İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başattı.Ayrıca kazada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait araçta bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.