Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 12.11.2021 | 16:06
03:13
Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video 12.11.2021 | 15:36
04:34
Minibüsle ezip, tekmeleyerek eşini öldüren zanlı adliyede | Video 12.11.2021 | 15:44
03:19
Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 12.11.2021 | 15:39
04:18
Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor 12.11.2021 | 15:41
00:19
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altınla kaçan şüpheli yakalandı | Video 12.11.2021 | 15:39
06:06
2,5 yaşındaki Müslüme’yi 200 kişilik ekip arıyor | Video 12.11.2021 | 15:15
00:11
00:21
01:18
Bursa'da trafik kazası can pazarı: Çok sayıda yaralı var 12.11.2021 | 15:21
00:15
Ofiste deprem anı kamerada | Video 12.11.2021 | 15:14
00:31
Bursa'da servis aracı inşaat temeline uçtu: 1 yaralı 12.11.2021 | 14:56
02:18
Görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan er toprağa verildi 12.11.2021 | 14:40
01:30
00:51
Ambulans ile hafriyat kamyonu çarpıştı | Video 12.11.2021 | 14:43
00:13
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in odası görüntülendi | Video 12.11.2021 | 14:28
00:50
Düğün salonu hırsızı işyerinin kameralarına böyle yakalandı 12.11.2021 | 14:28
01:08
E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video 12.11.2021 | 14:28
01:42
04:17
İstanbul'da ekmeğe 'resmi' zam 12.11.2021 | 14:07
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yönünden İlyaslar Mahallesine gitmekte olan A.K.'nin (47) idaresindeki Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait araç ile Akhisar yönünden Soma istikametine giden K.Ö. (44)'nün kullandığı otomobil Bakır Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan plakalı otomobil yine aynı yönde gitmekte olan M.F.D. (21)'nin idaresindeki kamyonete çarptı. 3 aracın karıştığı kazada araç sürücüsü K.Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi S.Ö. (K-51), araçta yolcu olarak bulunan S.S. (K-39) yaralandı.
Yaralılar 112 acil ambulanslarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kırkağaç İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başattı.
Ayrıca kazada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait araçta bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.