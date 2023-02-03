Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video
Manisa'da 3 yaşındaki kızının annesini göğsünden bıçaklayarak öldüren eski eş gözaltına alındı.
Cinayet şüphelisi eski eş Emre Sürün ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre Sürün Soma Adliyesi'ne sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:48
00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:48
00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:31
00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:31
01:48
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 12:05
03:28
Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video 03.02.2023 | 11:51
05:10
Gaziosmanpaşa'da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 03.02.2023 | 11:39
00:11
Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:40
01:12
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 03.02.2023 | 11:40
00:44
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:08
00:15
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.02.2023 | 10:06
05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 03.02.2023 | 10:47
00:56
Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 03.02.2023 | 10:13
04:35
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 03.02.2023 | 10:10
01:38
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
00:56
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 03.02.2023 | 10:10
04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:01
01:41
01:24
Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 03.02.2023 | 09:34