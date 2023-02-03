Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:31 Manisa'da 3 yaşındaki kızının annesini göğsünden bıçaklayarak öldüren eski eş gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evlenen ve ardından Soma'ya taşınan Emre Sürün (25) ile eşi Bahar Kırbaş (25) 2021 yılında boşandı. 3 yaşında bir kız çocukları olan çiftin bir süredir beraber yaşadıkları öğrenilirken, çift dün akşam henüz bilinmeyen bir sebeple Samsacı Mahallesi Laleli Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı. Emre Sürün boşandığı eski eşi Bahar Kırbaş'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Bahar Kırbaş 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Cinayet şüphelisi eski eş Emre Sürün ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre Sürün Soma Adliyesi'ne sevk edildi.