Video Yaşam Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video

Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video

03.02.2023 | 12:48

Manisa'da 3 yaşındaki kızının annesini göğsünden bıçaklayarak öldüren eski eş gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evlenen ve ardından Soma'ya taşınan Emre Sürün (25) ile eşi Bahar Kırbaş (25) 2021 yılında boşandı. 3 yaşında bir kız çocukları olan çiftin bir süredir beraber yaşadıkları öğrenilirken, çift dün akşam henüz bilinmeyen bir sebeple Samsacı Mahallesi Laleli Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı. Emre Sürün boşandığı eski eşi Bahar Kırbaş'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Bahar Kırbaş 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet şüphelisi eski eş Emre Sürün ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre Sürün Soma Adliyesi'ne sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:48
İzmir’de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:48
Manisa’da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:53
Manisa'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü | Video 03.02.2023 | 12:31
İzmir’de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 00:31
İzmir'de hortum paniği! Aynı anda 8 hortum kamerada | Video 03.02.2023 | 12:31
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video 01:48
Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 12:05
Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video 03:28
Şanlıurfa’da 101 kaçak göçmen yakalandı | Video 03.02.2023 | 11:51
Gaziosmanpaşa’da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 05:10
Gaziosmanpaşa'da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 03.02.2023 | 11:39
Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 00:11
Silahlarla ve çelik yeleklerle yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:40
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 01:12
Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı | Video 03.02.2023 | 11:40
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 00:44
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:08
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:15
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.02.2023 | 10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 03.02.2023 | 10:47
Ataşehir’de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 00:56
Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 03.02.2023 | 10:13
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 04:35
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 03.02.2023 | 10:10
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 01:38
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
Girlevik şelalesi’nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:56
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 03.02.2023 | 10:10
Girlevik şelalesi’nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:01
Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 01:41
Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 03.02.2023 | 09:34
Hakkari’de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 01:24
Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 03.02.2023 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA