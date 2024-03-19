Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı | Video
Mersin polisinin terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 130 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gece görüşlü dronların da kullanıldığı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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