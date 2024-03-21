Minibüs elektrik direği ve çöp konteynerine böyle çarptı! Sürücü yaralandı | Video 21.03.2024 | 09:27 Tekirdağ Çorlu’da elektrik direği ile çöp konteynerine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Taner Kışlalı istikametine yokuş aşağı seyreden S.L.S. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direği ile çöp konteynerine çarptı.Tekerleği fırlayan minibüs yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza sonrası yaralanan sürücü S.L.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.