Minibüs elektrik direği ve çöp konteynerine böyle çarptı! Sürücü yaralandı | Video
Tekirdağ Çorlu’da elektrik direği ile çöp konteynerine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tekerleği fırlayan minibüs yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza sonrası yaralanan sürücü S.L.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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