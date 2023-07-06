Motosiklet kazasında ölen Nur'un sosyal medya paylaşımı: "Öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda..." | Video 06.07.2023 | 15:50 Nevşehir'de motosiklet tutkunu ehliyetsiz, 16 yaşındaki Nur Ökçesiz, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti, yanında bulunan 15 yaşındaki kız arkadaşı ise yaralandı. Nur Ökçesiz’in tam bir motor tutkunu olduğu, kısa süre önce sosyal medya hesabından motosiklet kullanırken “Hatıralarım arkamda, öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda, kalbin hep aynı çukurda” sözleri ile video paylaştığı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağında meydana gelen trafik kazasında Selçuk Ö'nün kontrolünde olan otomobil seyir halindeyken motosiklet çarptı. Otomobilin motosiklete çarpmasi sonrasinda motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine Nevşehir Gülşehir yolu Sulusaray kavşağına sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardında yola savrulan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Gizem A.'nın da kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Durumu ağır olan Nur Ökçesiz'in kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.