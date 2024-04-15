Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video
Bursa'da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki ekskavatöre çarptı. Kazada, 27 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücüsü Emre Tutak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tutak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ekskavatör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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