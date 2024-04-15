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Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video

Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video

15.04.2024 | 09:06

Bursa'da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki ekskavatöre çarptı. Kazada, 27 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi istikametinde seyir halinde olan Emre Tutak (27) yönetimindeki motosiklet, batçığa girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. 27 yaşındaki sürücü sağ şeritten ilerleyen ekskavatöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Tutak, kanlar içinde yerde kalırken, çevredekiler durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kalbi duran genci kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü. Ambulans ile özel bir hastaneye sevk edilen sürücü tedavi altına alınırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde tahkikat başlattı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, sürücüsü Emre Tutak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tutak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, ekskavatör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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