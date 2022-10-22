Video Yaşam Motosikletin önüne atlayan kedi, kazaya sebep oldu... O anlar kamerada
Motosikletin önüne atlayan kedi, kazaya sebep oldu... O anlar kamerada

Motosikletin önüne atlayan kedi, kazaya sebep oldu... O anlar kamerada

22.10.2022 | 10:25

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İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki motokurye, bir anda önüne çıkan kedi motosikletin tekerleğini kaydırdı. Tekerleğin kaymasıyla birlikte yere düşen kurye yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Sarıyer İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İlhan Yelboğan 34 BZA 223 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken bir anda önüne kedi fırladı. Tekerleği kaydıran kedi motokuryenin kaza yapmasına sebep oldu. Aracının hakimiyetini kaybeden kurye, motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı kurye, Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise kameraya yansıdı.

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