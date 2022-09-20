MTÜ rektörün evine şok baskın! MTÜ eski rektörün evinden bilgisayarını aldırttı | Video

Bir süre önce Malatya Turgut Özal Üniversitesi eski rektörü Aysun Bay Karabulut, özel mülküne girilerek, bilgisayar ve hard disklerinin çalındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Karabulut evine girenlerin üniversite görevlileri olduğunu öne sürdü.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, görevini bir süre önce görevini Prof. Dr. Recep Bentli'ye devretti. Karabulut, Malatya'ya giderek devir teslim yapacağı sırada, özel mülkünde bulunan güvenlik görevlileri tarafından arandı. Güvenlik görevlileri Karabulut'a 3 kişinin evine girmeye çalıştıklarını kendilerinin ise üniversite görevlileri olduğunu söylediğini aktardı.

ÜNİVERSİTE GÖREVLİLERİ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada Karabulut, rektör Bentli'ye ulaşamadığını, korkarak emniyete haber verdiğini kaydetti. Emniyet ekipleri, Karabulut'un evinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Karabulut, ifadesinde eve girdiği sırada etrafın dağıldığını gördüğünü, bilgisayar ve hard disklerinin evde olmadığını farkettiğini kaydetti. Karabulut, evine girdiğini öne sürdüğü üniversite görevlileri hakkında şikayetçi oldu.