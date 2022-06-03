Müge Anlı'da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! "Seni öldüreyim mi?" diye bir ses geldi... | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İki çocuk babası Muhammet Burhan 16 Ağustos 2021'de cinayete kurban gitmişti. Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği gün ifadeye çağırılan Fatma Burhan'ın jandarmayı yanılttığı iddia edilirken, Selami Şen ile Mesut Kaya arasındaki tartışma son programa damga vurmuştu. Muhammet Burhan cinayetinde Müge Anlı canlı yayınına katılan köy sakininin ifadeleri ise cinayetin seyrinin değiştirecek cinsten... İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin ayrıntıları...