Müge Anlı'da olay! Dolandırıcılıkla suçlanan 28 yaş küçük sevgili canlı yayında | Video

Sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedat isimli kişiye 195.000 TL'sini kaptıran Semra Kır, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kendisini teğmen olarak tanıtan Sedat Bozkurt'un TSK ile bir bağlantısı olmadığını açıkladı. Kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü sevgilisiyle evlenme hayali kuran Semra Hanım'ın çelişkili sözleri dikkat çekti. Evli olduğu öğrenilen Bozkurt yayına telefonla bağlanarak Semra Kır'ın iddialarını belgelerle kanıtlamasını istedi.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedat isimli kişiye 195.000 TL'sini kaptıran Semra Kır, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kendisini teğmen olarak tanıtan Sedat Bozkurt'un TSK ile bir bağlantısı olmadığını açıkladı. Kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü sevgilisiyle evlenme hayali kuran Semra Hanım'ın çelişkili sözleri dikkat çekti. Evli olduğu öğrenilen Bozkurt yayına telefonla bağlanarak Semra Kır'ın iddialarını belgelerle kanıtlamasını istedi.