Müge Anlı'da olay! Öldürülen çiftçinin eşiyle ilişki iddiası! İddiaların odağındaki o isim, canlı yayında! | Video

Türkiye Müge Anlı’da gündeme gelen cinayete kilitlendi. Mustafa Kut tarlada katledilmişti. Eşi Dürdane ise kendisine aşk mektupları yazan Ramazan Kurt’tan şüphelendiğini söylemişti. İddiaların odağındaki isimden cinsel ilişki iddiası geldi. İşte Müge Anlı’da işlenen olayla ilgili son yaşanan olaylar, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Türkiye Müge Anlı'da gündeme gelen cinayete kilitlendi. Mustafa Kut tarlada katledilmişti. Eşi Dürdane ise kendisine aşk mektupları yazan Ramazan Kurt'tan şüphelendiğini söylemişti. İddiaların odağındaki isimden cinsel ilişki iddiası geldi. İşte Müge Anlı'da işlenen olayla ilgili son yaşanan olaylar, izleyicileri ekran başına kilitledi.