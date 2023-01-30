Müge Anlı’da Yılmaz kuzenlerin kaybındaki şüphe noktaları! 25 günlük kayıp damadı kayınpederi mi öldürdü? | Video
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme gelen 25 günlük kayıp damat Onur Yılmaz'ı kayınpederi mi öldürdü? Eşi Nurten, Mustafa'nın Onur'la buluşacağını kendisine söylediğini telefonda yazışmalarını gördüğünü söyledi. Mustafa'nın kendisinden bunu gizlemediğini, Fatih Arslan'ın arabasıyla buluşmaya gideceğini bildiğini de söyledi. Nihal Yılmaz, oğlunun Onur Yılmaz tarafından Nurten'in babasına götürüldüğünü iddia etti. Nurten ise, eşine eve geç gelme dedikten sonra bir daha ulaşamadığını söyledi. Babasından şüphelenen genç kadın babam evden kaçmamı kabullenemedi ve Mustafa öldürdü dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
Kazada ölen Ceren'in son görüntüleri, doğum günü kutlamasından | Video 30.01.2023 | 13:18
05:20
11:21
00:49
Amatör balıkçı olta ile 1.16 metre uzunluğunda turna balığı tuttu | Video 30.01.2023 | 12:29
01:42
Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 30.01.2023 | 11:07
03:18
Süphan Dağı'na tırmanan dağcılar tipiye yakalandı | Video 30.01.2023 | 11:09
04:06
04:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Ocak 2023 Pazartesi atv izle! | Video 30.01.2023 | 11:01
01:33
Marketin camlarını çekiç fırlatıp kırdı | Video 30.01.2023 | 10:53
00:17
Sancaktepe'de kumar oynanan kıraathaneye polis baskını | Video 30.01.2023 | 10:37
02:17
03:45
00:22
01:44
03:57
Gölleri donan Nemrut Kalderası'ndan kartpostallık görüntüler | Video 30.01.2023 | 09:58
02:16
Ekmek arası tavuk içinden tırtıl çıktı iddiası | Video 30.01.2023 | 09:59
02:42
04:45
Şırnak'ta kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı | Video 30.01.2023 | 09:17
04:14
Ardahan'da Sibirya soğukları yerini kar yağışına bıraktı | Video 30.01.2023 | 09:13
02:02
Isı yalıtım malzemeleri, trafodan çıkan kıvılcımlarla alev aldı | Video 30.01.2023 | 08:56