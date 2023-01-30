Müge Anlı’da Yılmaz kuzenlerin kaybındaki şüphe noktaları! 25 günlük kayıp damadı kayınpederi mi öldürdü? | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme gelen 25 günlük kayıp damat Onur Yılmaz'ı kayınpederi mi öldürdü? Eşi Nurten, Mustafa'nın Onur'la buluşacağını kendisine söylediğini telefonda yazışmalarını gördüğünü söyledi. Mustafa'nın kendisinden bunu gizlemediğini, Fatih Arslan'ın arabasıyla buluşmaya gideceğini bildiğini de söyledi. Nihal Yılmaz, oğlunun Onur Yılmaz tarafından Nurten'in babasına götürüldüğünü iddia etti. Nurten ise, eşine eve geç gelme dedikten sonra bir daha ulaşamadığını söyledi. Babasından şüphelenen genç kadın babam evden kaçmamı kabullenemedi ve Mustafa öldürdü dedi.