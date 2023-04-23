Muğla'da 3.9 büyüklüğünde art arda iki deprem | Video
MUĞLA'nın Ula ilçesinde art arda yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu.
Öte yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
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