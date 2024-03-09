Muhalif medyanın 'Lösante Hastanesi' çarpıtmasına Bakan Koca'dan net yanıt: Bunu istismar etmemeliler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fondaş medyanın köpürttüğü 'Lösante Hastanesi' çarpıtmasına çok net yanıt verdi. Bakan Koca, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog vb. istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında; kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler" dedi.