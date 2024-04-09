Video Yaşam Muş'ta heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi | Video
Muş'ta heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi | Video

Muş'ta heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi | Video

09.04.2024 | 14:01

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Varto ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki 7 köy ve 5 mezraya ulaşımı sağlayan Dallıöz grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, 7 köy ve 5 mezra yolu da ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları metrelerce yükseklikten sonra karayoluna düştü. Şans eseri heyelan anında karayolundan araç geçmemesi muhtemel felaketi önledi.

Heyelan anı ise bölgede bulunan il özel idaresi ekipleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Ekipler, heyelandan dolayı kapanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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