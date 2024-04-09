Muş'ta heyelan anı saniye saniye böyle görüntülendi | Video
Muş'un Varto ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Heyelan anı ise bölgede bulunan il özel idaresi ekipleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Ekipler, heyelandan dolayı kapanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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