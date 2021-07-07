Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı: Canımızı zor kurtardık, aniden kaçtık! | Video
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Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde meydana gelen sel felaketi sırasında müşterisini tıraş eden berber Recep Tosuncuk, iş yerini basan sel sularından son anda kurtuldu. Dehşet anlarını anlatan Recep Tosuncuk, "Bu olay sabah saatlerinde oldu. Canımızı zor kurtardık. Aniden kaçtık" ifadelerini kullandı.