Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltında! 127 güzellik merkezine sahip | Video
"Fenomenler" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada 6.4 milyon takipçisi bulunan Neslim Güngen ile İnanç Güngen gözaltına alındı. İşte operasyonun detayları.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı | Video 09.07.2024 | 11:10
01:07
Adana'da garip hırsızlık! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar | Video 09.07.2024 | 11:06
01:26
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 09.07.2024 | 10:56
00:54
Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video 09.07.2024 | 10:56
07:54
100 metreden aşağıya uçan karı-koca hayatını kaybetti | Video 09.07.2024 | 10:19
00:58
İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video 09.07.2024 | 10:19
01:15
İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı | Video 09.07.2024 | 10:19
00:31
00:43
00:51
00:21
00:54
Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 16 firari yakalandı | Video 09.07.2024 | 10:04
02:08
Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video 09.07.2024 | 09:22
00:09
Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı | Video 09.07.2024 | 08:48
02:40
Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video 09.07.2024 | 08:49
05:44
00:13
Gölcük'te otobüs durağa daldı! 08.07.2024 | 16:45
00:18
Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal paylaşım 08.07.2024 | 14:06
00:58
Konya'da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada 08.07.2024 | 14:07
00:39
Firari suç örgütü lideri Volkan Reçber'in grubuna yönelik operasyon! 08.07.2024 | 13:31