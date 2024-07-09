Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltında! 127 güzellik merkezine sahip | Video

"Fenomenler" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada 6.4 milyon takipçisi bulunan Neslim Güngen ile İnanç Güngen gözaltına alındı. İşte operasyonun detayları.