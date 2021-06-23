Nişantaşı’nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Nişantaşı’nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan park halindeki iki aracın da hasar alarak etkilendiği görüldü.

Kaza saat 06.00 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi - Nişantaşı - Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belli olmayan otomobil kırmızı ışıktan geçti. Otomobil bu esnada Valikonağı Caddesinden Fulya istikametine seyir halinde ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada seyyar simit satan Yaşar Akgün ve iki sürücü yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediyeye bağlı ekiplerde kazanın olduğu yerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.