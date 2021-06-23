Video Yaşam Nişantaşı’nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Nişantaşı’nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Nişantaşı’nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
23.06.2021 | 08:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi 03:25
İstanbul Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi 23.06.2021 | 08:58
Müsilajla mücadele için Marmara Denizi'nin dibine nasıl oksijen veriliyor? Müsilaja karşı kullanılan oksijen sistemi böyle çalışıyor 00:33
Müsilajla mücadele için Marmara Denizi'nin dibine nasıl oksijen veriliyor? Müsilaja karşı kullanılan oksijen sistemi böyle çalışıyor 23.06.2021 | 09:00
Bursa’da alkollü sürücü polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı | Video 04:32
Bursa’da alkollü sürücü polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı | Video 23.06.2021 | 08:39
İstanbul'da dehşet! Adamı öldürüp kaçırdıkları kadının cesedini araçtan yola attılar 00:04
İstanbul'da dehşet! Adamı öldürüp kaçırdıkları kadının cesedini araçtan yola attılar 23.06.2021 | 08:28
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 01:45
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 23.06.2021 | 08:08
El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi | Video 01:37
El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi | Video 23.06.2021 | 08:08
Nişantaşı’nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 02:14
Nişantaşı’nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 23.06.2021 | 08:08
Konya'da yangın faciası! 3 kardeş yangın faciasında can verdi! | Video 02:15
Konya'da yangın faciası! 3 kardeş yangın faciasında can verdi! | Video 23.06.2021 | 01:30
Bursa'da kayıp seferberliği...200 kişi ormanda onu arıyor | Video 00:57
Bursa'da kayıp seferberliği...200 kişi ormanda onu arıyor | Video 23.06.2021 | 00:40
Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu | Video 01:50
Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu | Video 23.06.2021 | 00:28
Times Meydanı'nda bir kişi hoverboard ile uçtu | Video 00:12
Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu | Video 22.06.2021 | 23:53
Çekya’da polisin sert müdahalesi Floyd’u akıllara getirdi | Video 03:55
Çekya’da polisin sert müdahalesi Floyd’u akıllara getirdi | Video 22.06.2021 | 19:24
Tayland'da inanılmaz olay! Acıkan fil evin duvarını yıktı | Video 01:01
Tayland'da inanılmaz olay! Acıkan fil evin duvarını yıktı | Video 22.06.2021 | 18:47
Dünya bu bebeği konuşuyor! | Video 01:13
Dünya bu bebeği konuşuyor! | Video 22.06.2021 | 18:42
Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı! | Video 03:27
Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı! | Video 22.06.2021 | 18:19
Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı | Video 03:06
Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı | Video 22.06.2021 | 18:05
Esra Erol'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın şok görüntüleri! Üç harfliler, kan donduran sihirler... 09:27
Esra Erol'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın şok görüntüleri! Üç harfliler, kan donduran sihirler... 22.06.2021 | 16:56
Esra Erol 22 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Türkiye bu olayı konuşuyor: Üç harfliler, kan donduran sihir! 04:59
Esra Erol 22 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Türkiye bu olayı konuşuyor: Üç harfliler, kan donduran sihir! 22.06.2021 | 16:55
Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar 01:02
Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar 22.06.2021 | 16:44
İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira... 00:15
İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira... 22.06.2021 | 16:34

Nişantaşı’nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan park halindeki iki aracın da hasar alarak etkilendiği görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 06.00 sıralarında Şişli Meşrutiyet Mahallesi - Nişantaşı - Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belli olmayan otomobil kırmızı ışıktan geçti. Otomobil bu esnada Valikonağı Caddesinden Fulya istikametine seyir halinde ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada seyyar simit satan Yaşar Akgün ve iki sürücü yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediyeye bağlı ekiplerde kazanın olduğu yerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA