Ölümden döndüren manevra kamerada: Heimlich manevrası ile hayata döndü | Video
Düzce’de boğazına yemek kaçan kişi heimlich manevrası ile kurtarıldı.
"İŞLETMELERDE BU BİLGİLER MUTLAKA OLMALI"
Tam dışarı çıkacağı esnada arkadaşının bayıldığını fark eden Volkan Bıçakçı, "Selahattin bey ile işlerimiz vardı. Ben dışarı çıkmaya hazırlanırken, arkadaşımız öğlen yemeğini yiyordu. O ara bir ses duydum. Boğazına bir şey kaçmış gibiydi. Geri döndüm ayranı içince öksürmeye başladı. Başına gelip ne olduğuna baktım. Önce sırtına iki üç kez vurdum. Daha sonra bayıldığını görünce heimlich manevrası yaptım ve boğazındakini çıkarttım. Sonra biraz rahatladı. Bankada daha önce güvenlik görevlisiydim. Orada eğitim almıştım. Bir de haberlerde çok görmüştüm. Daha önce başıma böyle bir olay gelmişti. Onlarda da yardımcı olmuştum. Allah'a şükür bir şey olmadı. Bütün işletmelerde işletme sahiplerinden çalışanlara kadar bu bilgiler olması gerekiyor. Hayat kurtarmak için bu bilgiler olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
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