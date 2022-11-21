Önce bıçakladı sonra bıçaklandı, o anlar kameraya yansıdı | Video

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Konya’da sokak üzerinde aralarında cüzdan çalınma meselesi olan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kişinin birbirini bıçakladığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ARACI TAKİP EDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KİŞİYİ BIÇAKLADI
Bıçakla yaralama olayı ise, bugün saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Bosna Hersek Mahallesi, Zerre Sokak üzerinde meydana geldi. Dün cüzdanı çalınan Cebrail Ö., bugün akşam saatlerinde Bosna Hersek Mahallesi'nde aracıyla gezdiği sırada olay sırasında evde bulunan İbrahim D'nin aracını fark etti. Cebrail Ö., takip ettiği İbrahim D'nin aracını Zerre Sokak üzerinde durdurdu. İkili arasında cüzdan çalınma meselesinden çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail Ö. ve İbrahim D. yanlarında bulunan bıçakla birbirilerini yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, İbrahim D. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Cebrail Ö. ise Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan İbrahim D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kavgaya karışan kişilere ait araçlarda delil çalışması yaptı. Sokak üzerinde çıkan kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Cebrail Ö'nün takip ettiği İbrahim D'nin aracını durdurması ve ikili arasında çıkan tartışma sonrası Cebrail Ö'nün İbrahim D'yi bıçakladığı, daha sonra İbrahim D'nin ise Cebrail Ö'yü bıçakladığı görülüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.