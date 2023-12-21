Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı | Video
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kırsal Demireli Mahallesi'nde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'kişi boğularak hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kurtarma çalışması esnasında zamanla yarış ve can pazarı yaşandı.
Araçtan çıkartılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilenlerden Mustafa Özcan (67)' hayatını kaybederken, araçtan yaralı olarak çıkarılan Raif Ç(58),Necdet T(65), İbrahim Ö(53),Hasan D(62)'nin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
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