Video Yaşam Otomobildeki tehlikeli yolculuğu sosyal medyada paylaştı | Video
Otomobildeki tehlikeli yolculuğu sosyal medyada paylaştı | Video

Otomobildeki tehlikeli yolculuğu sosyal medyada paylaştı | Video

19.03.2024 | 10:17

Ankara’da seyir halinde olan otomobilin kaputundan tutunarak seyahat eden kişi, bu tehlikeli yolculuğu daha sonra sosyal medyada paylaştı.

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Olay, gece saatlerde Keçiören ilçesi Seval caddesinde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi hareket halindeki otomobilin kaputundan tutunarak seyahat ederken, bu tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı. Kendi hayatını tehlikeye sokan ve kara yolu üzerindeki diğer sürücüler için risk oluşturan kişi, bu yolculuğun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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