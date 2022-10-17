Otomobilin çarptığı tankerci yoluna devam etti; 5 yaralının olduğu kaza kamerada | Video

KIRIKKALE'de, otomobilin kimyasal madde taşıyan tankerin arka tekerine çarptığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Tanker sürücüsü, OSB'de giriş yaptığı yerde, kazayı fark etmediğini ileri sürdü. Kaza ise OSB'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. Celil Ç. (45) yönetimindeki otomobil, kavşaktan OSB'ye girmekte olan A.R.S.'nin kullandığı kimyasal madde taşıyan tankerin arka tekerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Celil Ç. ile birlikte araçtaki Rahmiye Ç. (75), Sıla Ç. (19), Hatice Ç. (45) ve Şerife K. (48) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazanın ardından durmayarak OSB'de bir firmanın içerisine giriş yapan tankerin sürücüsü ise ekiplerin araması sonucu bulundu. Tanker sürücüsü A.R.S., kazayı fark etmediğini iddia etti. OSB'nin güvenlik kamerasına yansıyan kazada; otomobilin, kavşaktan OSB'ye giriş yapmak için hareket eden tankerin arka tekerine çarptığı ve tanker sürücüsünün yoluna devam ettiği yer aldı.