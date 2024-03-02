Video Yaşam Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video

Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video

02.03.2024 | 08:54

Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kozlu ilçesindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa K. yönetimindeki 34 MKG 81 plakalı Mercedes marka otomobil, ışıklı kavşaktan çıktığı esnada Kozlu-Ereğli istikametine giden Pusat Ö. yönetimindeki 67 ADZ 303 plakalı Ford marka pikap araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap, 30 metre savrulup demir korkuluklara çarparak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikaptan kopan parçalar otomobil galerisinin camını kırdı.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaralıları araçlardan çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yolda temizleme çalışması başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video 02:52
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video 02.03.2024 | 08:54
Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER 00:12
Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER 02.03.2024 | 00:27
Cemil Tugay da Tunç Soyer’in izinde! DEM Parti’ye selam yolladı 00:09
Cemil Tugay da Tunç Soyer'in izinde! DEM Parti'ye selam yolladı 01.03.2024 | 23:47
Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanneyle torununu otomobil böyle çarptı: 1 ölü 01:22
Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanneyle torununu otomobil böyle çarptı: 1 ölü 01.03.2024 | 22:25
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi 00:39
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi 01.03.2024 | 20:15
Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı 02:02
Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı 01.03.2024 | 17:38
Elazığ’daki Cımbız-2 Operasyonu’nda 6 tutuklama | Video 00:46
Elazığ’daki Cımbız-2 Operasyonu’nda 6 tutuklama | Video 01.03.2024 | 16:44
Ataşehir’de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ele geçirildi | Video 00:40
Ataşehir’de silah imalatı yapılan bir adreste 3 top mermisi ele geçirildi | Video 01.03.2024 | 15:47
Skandal iddia: Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi | Video 05:36
Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi" | Video 01.03.2024 | 16:11
Tekirdağ’da yağma ve tefecilik operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:59
Tekirdağ’da yağma ve tefecilik operasyonu: 10 gözaltı | Video 01.03.2024 | 15:51
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle abisi ve yengesini vuran kardeş tutuklandı | Video 02:14
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle abisi ve yengesini vuran kardeş tutuklandı | Video 01.03.2024 | 15:43
Türkiye’nin zirvesindeki fırtına görüntülendi | Video 02:37
Türkiye’nin zirvesindeki fırtına görüntülendi | Video 01.03.2024 | 15:34
Ataşehir’de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu | Video 02:26
Ataşehir’de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu | Video 01.03.2024 | 15:34
IBAN numarası verip 473 bin lira dolandırdı | Video 00:15
IBAN numarası verip 473 bin lira dolandırdı | Video 01.03.2024 | 15:34
Emekli hemşireyi iş vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar | Video 05:26
Emekli hemşireyi iş vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar | Video 01.03.2024 | 15:18
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:26
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 01.03.2024 | 15:09
Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi | Video 00:51
Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi | Video 01.03.2024 | 15:01
Bursa’da akılalmaz hırsızlık: Tavan arasına koyduğu 650 bin TL’lik altın ve paraları çalan hırsızlar kamerada | Video 01:05
Bursa'da akılalmaz hırsızlık: Tavan arasına koyduğu 650 bin TL'lik altın ve paraları çalan hırsızlar kamerada | Video 01.03.2024 | 14:23
İzmir’de suç örgütlerine ve kaçakçılara bir günde 3 operasyon: 43 şüpheli yakalandı | Video 01:33
İzmir'de suç örgütlerine ve kaçakçılara bir günde 3 operasyon: 43 şüpheli yakalandı | Video 01.03.2024 | 14:12
Samsun’da 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi | Video 01:34
Samsun'da 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi | Video 01.03.2024 | 14:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA