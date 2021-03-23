Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirdiler | Video

Ünlü manken Özge Ulusoy, her hareketi ve açıklamasıyla magazin gündemine damga vuruyor. Podyumların aranan modelleri arasında yer alan Özge Ulusoy, son dönemde estetikleri ile sık sık haber oluyor. Değişimi hakkında "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" dese de hayranlarını bir türlü inandıramayan ünlü model, son olarak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Elbise değiştirirken makyajı bozulmasın diye Özge Ulusoy'un kafasına çöp poşeti geçirildi. O anları sosyal medyada yayınlayan Ulusoy, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.