Palet takozlarına zulalanan eroini narkotik köpeği 'Millov' buldu | Video

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde narkotik köpeği 'Millov' ile tır dorsesinde yapılan aramada, palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilo eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde durdurulan granit yüklü tır dorsesinde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yaptı. Yapılan aramada yük altında palet takozlarına zulalanmış halde 27 kilo eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.