Video Yaşam Polis Haftası’nı halkla kol kola kutladılar! Uşak’ta 10 Nisan coşkusu... | Video
Polis Haftası’nı halkla kol kola kutladılar! Uşak’ta 10 Nisan coşkusu... | Video

Polis Haftası’nı halkla kol kola kutladılar! Uşak’ta 10 Nisan coşkusu... | Video

07.04.2022 | 13:16

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Polis Haftası’nı halkla kol kola kutladılar! Uşak’ta 10 Nisan coşkusu... | Video 01:39
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Uşak Polisi; 10 Nisan Polis Haftası’nı çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarla birlikte kutladı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’in koordinesindeki etkinliklere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, haftalarını kutladıkları polislerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında 10 Nisan Polis Haftası'nı vatandaşlarla birlikte kutladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in koordinesinde Uşak'ın farklı noktalarında çeşitli etkinliklere imza atan ve Polis Kantini'nin bahçesinde "Askıda Ekmek" uygulamasıyla günde 150 vatandaşa ikramlarda bulunan Uşak Polisi; meydanlarda gerçekleştirdikleri yöresel oyunlarla vatandaşlardan alkış aldı. Müzikler "Uşak Kent Orkestrası" tarafından icra edildi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Oyunları ise Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan genç polisler oynadı. En kapsamlı etkinliğin düzenlendiği alanda Nostaljik Polis Motosikleti, Nostaljik Tramvay ve Polis Helikopteri de vardı. Vatandaşlar fotoğraflar çektirdi.

Etkinliklerde Uşak Emniyeti'nin Polis Mehteran Takımı da hazır bulundu ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bir konser verdi.

Etkinliklere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, polislerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi ve haftalarını kutladıkları polislere kazasız-belasız görevler ve başarılar diledi.

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