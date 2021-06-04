Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı sayısı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı | Video
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.