Video Yaşam Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı sayısı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı | Video

Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı sayısı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı | Video

Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı sayısı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı | Video
04.06.2021 | 19:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı sayısı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı | Video 01:29
Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı sayısı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı | Video 04.06.2021 | 19:56
Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta tarihi doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! 13:13
Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta tarihi doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! 04.06.2021 | 19:27
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı | Video 04:32
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı | Video 04.06.2021 | 16:40
Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu! 27 yıllık kocasını terk eden... 09:44
Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu! 27 yıllık kocasını terk eden... 04.06.2021 | 16:46
4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saatte talan etti | Video 02:38
4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saatte talan etti | Video 04.06.2021 | 16:05
Esra Erol 4 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle: Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu 09:44
Esra Erol 4 Haziran 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle: Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu 04.06.2021 | 16:37
Konya 25 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu 00:39
Konya 25 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu 04.06.2021 | 16:20
Amca, yenge ve kuzenini işte bu sebepten öldürmüş 03:11
Amca, yenge ve kuzenini işte bu sebepten öldürmüş 04.06.2021 | 14:23
Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video 07:51
Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video 04.06.2021 | 12:57
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını | Video 02:11
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını | Video 04.06.2021 | 12:57
Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video 04:34
Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video 04.06.2021 | 12:25
Müge Anlı'da şok aşk itirafı! 'Sucuğu yiyen kız aşık oldu' Müge Anlı'dan o WhatsApp mesajlarına tepki 'Onu ekrana veremeyiz' 22:51
Müge Anlı'da şok aşk itirafı! 'Sucuğu yiyen kız aşık oldu' Müge Anlı'dan o WhatsApp mesajlarına tepki 'Onu ekrana veremeyiz' 04.06.2021 | 12:27
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı | Video 00:54
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı | Video 04.06.2021 | 12:25
Anadolu’daki ilk Türk Camisi ibadete açılacak | Video 04:02
Anadolu’daki ilk Türk Camisi ibadete açılacak | Video 04.06.2021 | 12:02
Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed'in davasında karar: 16 yıl 6 ay hapis | Video 01:26
Dövülerek dereye atılan Suriyeli Muhammed'in davasında karar: 16 yıl 6 ay hapis | Video 04.06.2021 | 12:02
Müge Anlı'da sıradışı aşk! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kayboldu.. Ailelerden canlı yayında şok iddialar... 22:51
Müge Anlı'da sıradışı aşk! 16 yaşındaki Sinem 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kayboldu.. Ailelerden canlı yayında şok iddialar... 04.06.2021 | 11:25
İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 01:37
İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 04.06.2021 | 10:36
Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video 06:12
Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video 04.06.2021 | 11:19
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 02:32
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 04.06.2021 | 11:19
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 00:16
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 04.06.2021 | 11:19

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA