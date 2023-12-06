Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor | Video 06.12.2023 | 08:57 Amasya’da yaşayan acil sağlık çalışanı Zafer Can Arslan ile eşi Hümeyra Arslan, Türkiye’de aynı motosiklette görev yapan tek çift olarak dikkat çekiyor. İki yıldır evli Arslan çifti, motosikletleriyle Amasya sokaklarında acil yardım bekleyen hastaların imdadına yetişerek hayatlarını kurtarıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da çiftin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Amasya'da bir yıl önce hizmete sunulan motosiklet ambulans, kalabalık caddelerde ve dar sokaklardaki vakalara kara ambulanslarından daha önce ulaşılmasını sağlıyor. Vakalara müdahale etme yönünden tam donanımlı olan motosiklet ambulansta, tansiyon aleti, stetoskop, glukometre cihazı ve entübasyon tüpleri gibi ilkyardım malzemeleri bulunuyor. 112 acil servis istasyonuna gelen vaka ihbarının bildirilmesi üzerine yola çıkan motosiklet ambulans hastaya ilk müdahalenin yapılmasını sağlıyor. İki sağlık görevlisinin bulunduğu motosiklet ambulans, özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, kara ambulanslarının giremeyeceği dar sokaklar ve engebeli arazilerde kullanım kolaylığı sunuyor.

"BİRLİKTE HAYAT KURTARMAK GURUR VERİCİ"

Yaklaşık 6 ay önce aralarına katılan eşiyle birlikte uyum içinde görev yaptığını belirten Zafer Can Arslan (26), "Eşimle omuz omuza beraber çalışmaktayız. Ardımda olması daha fazla güven veriyor. Birlikte hayat kurtarmak gurur verici bir şey" dedi. Arslan, Türkiye'de birlikte görev yapan tek motorize sağlık çalışanı çift olmanın mutluluğunu da yaşadıklarını söyledi.

"HER GÜZELLİĞİN BİR ZORLUĞU VAR"

Küçük yaşlardan itibaren motosiklet tutkusunun olduğunu anlatıp kendisine destek olan babasına ve eşine teşekkür eden Hümeyra Arslan (25) da, "Vakalara, hastalara hızlı ulaşmamız gerekiyor. Yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmemiz gerekiyor. Motorize ekipte görev almak zor. Ama her güzelliğin bir zorluğu var" şeklinde konuştu.

Üniversiteyi ilk ve acil yardım bölümü mezunu olarak tamamlamasının ardından sağlık ordusunda görev yapmaya başlayan Arslan, aldıkları sürüş eğitimi sonrası direksiyonuna geçtiği motosikletiyle kadınlara, gençlere rol model olmaya çalıştığını vurguladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte acil sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken çiftin görüntülerini, "Motorize 112 görevlilerimiz, kara ambulanslarımızın hızlı ulaşım sağlayamadığı yerlere hızlı ulaşım sağlıyor. Amasya'da sekiz kişilik bir ekibimiz var. Ekibimizde görevli ve daha ziyade trafikte triaj vakalarına giden çift, işlerinin önemine ve yolda önceliğe dikkat çekiyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.