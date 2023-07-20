Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video
Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.
Kazada, otomobil sürücüsü Büşra A. ile servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Volkan A., Onur Ö., Samet Ş., Yasin E., Fatih A., Ayla S., Hande D., Elif D., Hakan B., Olcay S., Sefa B., Yaşar Can T., Sefa A., Mahmut A., Hacı Ahmet C., Emine D., Murat Ö. ve Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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