Video Yaşam Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video
Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video

Samsun'da işçi servisi minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı | Video

20.07.2023 | 12:26

Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 40. kilometresi Beylerce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra A. idaresindeki otomobil, yolcu indirmek için orta şeritten sağ şeride geçmeye çalışan Hüseyin M.'nin kullandığı SAMPA fabrikasının işçilerini taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı. İşçi servisi minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrilip park halindeki servis minibüsüne çarparak yan yattı.

Kazada, otomobil sürücüsü Büşra A. ile servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Volkan A., Onur Ö., Samet Ş., Yasin E., Fatih A., Ayla S., Hande D., Elif D., Hakan B., Olcay S., Sefa B., Yaşar Can T., Sefa A., Mahmut A., Hacı Ahmet C., Emine D., Murat Ö. ve Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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