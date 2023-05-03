Video Yaşam Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video

03.05.2023 | 12:35

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen terör operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Şanlıurfa merkezli 7 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa, Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis ve İstanbul'da eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 11 zanlı saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar TEM Şube Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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