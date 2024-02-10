Video Yaşam Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video
Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video

Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video

10.02.2024 | 12:00

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 33 kişiyi telefonla arayarak 43 milyon 508 bin 299 lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede ekiplerce Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, şüphelilerin olaylarda kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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