Video Yaşam Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video

Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video

20.06.2023 | 15:09

Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı polis tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olan A.Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Siverek Kapalı Cezaevine teslim edildi. Bir diğer çalışmada ise ilçe girişinde uygulama yapan asayiş ekipleri, Fuat T. İsimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan sorgusunda cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masası tarafından arandığı belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Akçakale Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üsküdar’daki Elif Güneş cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! | Video 04:49
Üsküdar'daki Elif Güneş cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! | Video 20.06.2023 | 14:47
Kocaeli’de kaçakçılık operasyonu: Mutfak dolabından esrar tezgahtan tabanca çıktı | Video 01:15
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: Mutfak dolabından esrar tezgahtan tabanca çıktı | Video 20.06.2023 | 15:12
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video 00:46
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video 20.06.2023 | 15:09
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video 01:07
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video 20.06.2023 | 15:09
150 TL için işlenen cinayette şok detay! Ben sokağın başındayım ne olacak mesajı atmış | Video 06:32
150 TL için işlenen cinayette şok detay! "Ben sokağın başındayım ne olacak" mesajı atmış | Video 20.06.2023 | 14:42
İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise… | Video 03:40
İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: "Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise…" | Video 20.06.2023 | 14:55
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video 01:57
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video 20.06.2023 | 14:45
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video 07:41
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video 20.06.2023 | 13:19
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:16
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 20.06.2023 | 14:33
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:19
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.06.2023 | 14:18
Bursa yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:56
Bursa yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 20.06.2023 | 14:18
Lavaş ekmek arasında uyuşturucu! 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
Lavaş ekmek arasında uyuşturucu! 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.06.2023 | 10:57
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı silah imalathanelerine baskın: 27 gözaltı | Video 01:37
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı silah imalathanelerine baskın: 27 gözaltı | Video 20.06.2023 | 12:48
İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video 00:14
İneğe içki şişesinde sıvı veren şahıs yakalandı | Video 20.06.2023 | 13:18
Evinin önünde bekledi, arabadan inerken kurşun yağdırdı | Video 02:33
Evinin önünde bekledi, arabadan inerken kurşun yağdırdı | Video 20.06.2023 | 13:18
İstanbul’da kundakçı eski sevgili dehşeti kamerada: Benzin döküp aracı yaktı | Video 02:26
İstanbul’da kundakçı eski sevgili dehşeti kamerada: Benzin döküp aracı yaktı | Video 20.06.2023 | 12:20
Sarıyer’de İETT otobüsünün motor kısmı yandı: Yolcular büyük panik yaşadı | Video 02:21
Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmı yandı: Yolcular büyük panik yaşadı | Video 20.06.2023 | 12:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Haziran 2023 Salı atv izle! | Video 06:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Haziran 2023 Salı atv izle! | Video 20.06.2023 | 12:34
İstanbul’da ’FLY butik’ operasyonunda 22 gözaltı… Aralarında bir siyasi partinin genel başkanı da var 00:45
İstanbul'da 'FLY butik' operasyonunda 22 gözaltı… Aralarında bir siyasi partinin genel başkanı da var 20.06.2023 | 11:54
Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolmuştu, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı! | Video 05:37
Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolmuştu, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı! | Video 20.06.2023 | 12:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA