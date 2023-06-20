Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı polis tarafından yakalandı.
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