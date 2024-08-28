Sarıyer'de komşu esnafların pis su kavgası cinayetle bitti

İstanbul Sarıyer’de kafe sahibi ile dürümcü dükkanı sahibi arasında su giderlerinde yaşanan su akıtma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan kafe sahibi Murat Serter kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasına ait görüntülerin ortaya çıktığı cinayetle ilgili 8 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.