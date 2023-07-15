Şehit Emniyet Müdürü kabri başında anıldı… Öğrenciler dua okudu | Video 15.07.2023 | 14:09 Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher, şehadetinin ikinci Sene-i Devriyesi’nde kabri başında anıldı. Hasan Cevher’in ailesi ve Polis Şehitliği’ni ziyaret eden öğrenciler, dualarla Hasan Cevher’i andı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 13 Temmuz 2021 tarihinde bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tuttuğu polis memuru Nasuh Çulcu tarafından Hakkari Polisevi'nde şehit edilen Emniyet Müdürü Hasan Cevher, şehadetinin ikinci Sene-i Devriyesi'nde kabri başında dualarla anıldı. Ailesi, Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kabri başında Yasin-İ Şerif okudu.

ÖĞRENCİLER DUALAR OKUDU

Şehitlerimizi anmak için Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret eden bir okulun öğrencileri de Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher için kabri başında dualar okudu. Duygu dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 46 yaşında şehit olan iki çocuk babası Hasan Cevher'e hedef gözeterek ateş eden tutuklu katil Nasuh Çulcu (30), "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmek" suçundan "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" Cezası'na çarptırılmıştı.