Şırnak'ta çığ böyle geldi | Video
Bu sefer yağış değil, sıcak hava çığ düşmesine neden oldu. Güneşli havada köye düşen çığ paniğe neden oldu.
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