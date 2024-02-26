Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video
Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 67 şüpheli gözaltına alındı.
67 şüpheliye yasal işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:56
01:53
Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:17
02:07
4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video 26.02.2024 | 14:17
02:54
Çerkezköy’de ‘Pavyon’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 26.02.2024 | 14:17
02:07
Yalova merkezli 4 ilde KAFES-47 operasyonunda 3 tutuklama | Video 26.02.2024 | 14:03
01:20
Karaman’da hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı | Video 26.02.2024 | 13:43
00:58
Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü motosiklete böyle çarptı | Video 26.02.2024 | 12:31
03:41
02:54
Çerkezköy'de 'Pavyon' operasyonunda 8 gözaltı | Video 26.02.2024 | 13:35
00:28
Şüpheli araçta uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi | Video 26.02.2024 | 13:35
01:56
Fatih'te uyuşturucu baskını: 1 gözaltı | Video 26.02.2024 | 13:07
03:33
Haraç istedikleri kasap dükkanı 2’inci kez böyle kurşunladılar | Video 26.02.2024 | 13:07
02:33
03:34
Otobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 26.02.2024 | 12:57
05:26
Boyu 2,5 metre: Mersin'de yunus balığı ölü olarak bulundu | Video 26.02.2024 | 12:31
08:09
İstanbul’da “bina kötü kokuyor” tepkisi meydan kavgasına dönüştü | Video 26.02.2024 | 11:08
00:17
01:10
İstanbul'da terörden aranan 11 firari yakalandı | Video 26.02.2024 | 12:14
00:55
Korsan taksiciyi suçüstü yakaladılar | Video 26.02.2024 | 11:46