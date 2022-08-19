Sivas'ta korkutan yangın! Alevler İç Anadolu’nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü | Video
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Sivas’ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan Yaylası'nda çıkan örtü yangını, İç Anadolu Bölgesi'nin tek blok en büyük ormanına sıçramadan kontrol altına alındı.