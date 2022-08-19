Sivas'ta korkutan yangın! Alevler İç Anadolu’nun en büyük ormanına sıçramadan söndürüldü | Video

Sivas’ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan Yaylası'nda çıkan örtü yangını, İç Anadolu Bölgesi'nin tek blok en büyük ormanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gemerek İlçesi Çad Köyü Alan Yaylası'nda orman yangını çıktığı ihbarını alan ekipler, yangının İç Anadolu bölgesinin tek blok en büyük ormanı olan ve 160 hektar alana yayılan Akdağmadeni Ormanı'na yayılma riskine karşı harekete geçti. Gemerek ve Sızır Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları da yangına müdahale etti. Yangın 400 metre karelik dar bir alanda ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.