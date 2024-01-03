SMA hastası Yağız Batu'nun kumbaralarını çalanlar tutuklandı | Video 03.01.2024 | 15:41 Çorlu'da yaşam mücadelesi veren SMA hastası Yağız Batu'nun yaşadıkları bitmiyor. Önce Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Yağız Batu için ilçe meydanına stant açılmasına izin vermemişti. Ardından Çorlu'da bir grup, Yağız Batu için esnaflara bırakılan kumbaraları çaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kumbara hırsızlarını yakaladı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 6 farklı iş yerinden SMA hastası Yağız Batu bebek için toplanan yardım kutularının çalınması olayları ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.T. (30) ve F.E. (29) isimli şüpheliler yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.