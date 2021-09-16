SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da yangın
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01:16
SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da yangın 16.09.2021 | 18:04
02:10
Roma dönemine ait lahiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar | Video 16.09.2021 | 16:49
06:07
Fatih’te taksiciye sopalı, yumruklu saldırı | Video 16.09.2021 | 16:19
00:39
İstanbul Fatih'te tarihi keşif 16.09.2021 | 16:31
05:18
Sokakta köpeklerini gezdiren üniversite öğrencisine saldırı | Video 16.09.2021 | 16:16
01:33
Sultangazi'de öğrencilerin sokak ortasında kavgası kamerada | Video 16.09.2021 | 16:16
01:51
Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video 16.09.2021 | 15:36
01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video 16.09.2021 | 14:39
04:07
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Niğde'de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada 16.09.2021 | 14:06
00:48
Evdeki kaçak kazıya suçüstü! 13 metrelik tünel açtılar | Video 16.09.2021 | 14:06
03:25
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 16.09.2021 | 13:21
02:53
Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video 16.09.2021 | 13:21
04:09
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Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video 16.09.2021 | 13:21
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Beşiktaş'ta vale terörü kamerada | Video 16.09.2021 | 13:01
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İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı 16.09.2021 | 12:43
06:09
İstanbul Sultangazi'de dehşet; rakip marketçinin kafasına silah dayadı 16.09.2021 | 12:43
Son dakika haberleri... ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Binası yakınlarındaki bir binanın üst katında yangın çıktı.