Video Yaşam SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da yangın

SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da yangın

SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da yangın
16.09.2021 | 18:04

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SON DAKİKA: ABD’nin başkenti Washington’da yangın 01:16
SON DAKİKA: ABD'nin başkenti Washington'da yangın 16.09.2021 | 18:04
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Son dakika haberleri... ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Binası yakınlarındaki bir binanın üst katında yangın çıktı.

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