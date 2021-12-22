Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara Sincan'da halk otobüsü kazası: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA: Ankara Sincan'da halk otobüsü kazası: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Ankara Sincan'da halk otobüsü kazası: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

22.12.2021 | 09:26

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SON DAKİKA: Ankara Sincan’da halk otobüsü kazası: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:56
SON DAKİKA: Ankara Sincan'da halk otobüsü kazası: 20 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 22.12.2021 | 09:26
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Son dakika haberleri... Ankara Sincan'da kontrolden çıkan halk otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 20 kişinin yaralandığı bildiildi.

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