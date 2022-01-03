Son Dakika: Antalya'da sır ölüm! Ukraynalı genç kadın kaldığı apartta ölü bulundu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:21
01:18
Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına böyle girdi | Video 03.01.2022 | 16:23
02:36
02:26
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Paslı çifti cinayetinde son dakika! 03.01.2022 | 15:39
01:10
01:35
Kilis’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 03.01.2022 | 15:51
03:06
Tramvay güvenlik ve sistem odasındaki yangın korkuttu | Video 03.01.2022 | 14:56
00:55
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonundan para çalan hırsız yakalandı | Video 03.01.2022 | 15:20
00:17
Motosikletle akrobasi, jandarmaya yakalandı 03.01.2022 | 15:42
01:14
Doktor ve hastasından son kemoterapi şarkısı 03.01.2022 | 15:35
00:18
6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı 03.01.2022 | 15:34
00:29
Şanlıurfa’ya yeni mamografi cihazı | Video 03.01.2022 | 15:19
01:44
Gasptan kurtulmak isterken katil oldu! | Video 03.01.2022 | 15:04
00:42
01:17
Elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı | Video 03.01.2022 | 14:38
02:56
02:56
Antalya’da LPG’li otomobil alev alev yandı | Video 03.01.2022 | 13:49
02:52
01:17
00:30
Adana'da tankerin liseli Arda'ya çarpma anı kamerada 03.01.2022 | 13:28
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki Ukraynalı kadın 1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu. 2-3 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının odasının içki şişeleri, yiyecekler ve kullandığı ilaçlarla çöplüğe dönüştüğü gözlendi.
Olay Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yıldır apartta kaldığı bildirilen Ukraynalı 28 yaşındaki Valeria Nesterska isimli kadının 2-3 gündür odadan çıkmaması üzerine odasına giden görevli, kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırdığnıda genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri 28 yaşındaki Ukraynalı Valeria Nesterska'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Valeria Nesterska'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı, Adli Tabip ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ve 112 ekipleri olay yerine geldiğinde genç kadının odasında çok sayıda boş içki şişesi, yiyecek ve etrafa dağılmış ilaçlarla karşılaştığı ve çöplüğü andıran bir odayla karşılaştığı bildirildi.